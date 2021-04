Barbara D’Urso sostituita da Elisa Isoardi? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo la chiusura anticipata di Live Non è la D’Urso, si fanno sempre più insistenti voci circa un possibile subentro al timone di Elisa Isoardi, attualmente naufraga all‘Isola dei Famosi. Due sono i giornali che riportano queste voci di corridoio: Dagospia e Il Fatto Quotidiano. Ma mentre il primo sostiene che si parlerebbe, per Barbara, addirittura di un passaggio alla Rai, Il Fatto smentisce, affermando invece che: “Secondo diverse fonti ritenute attendibili, Mediaset ha la volontà di ridimensionare il ruolo di Barbara D’Urso. Resterà certamente alla guida di Pomeriggio 5 ma la domenica pomeriggio continua ad essere in bilico, si cerca un cambio di passo e sembra essere solo una questione di tempo”, fa sapere il quotidiano. Certo, anche Vanity Fair sostiene la teoria secondo la ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo la chiusura anticipata di Live Non è la, si fanno sempre più insistenti voci circa un possibile subentro al timone di, attualmente naufraga all‘Isola dei Famosi. Due sono i giornali che riportano queste voci di corridoio: Dagospia e Il Fatto Quotidiano. Ma mentre il primo sostiene che si parlerebbe, per, addirittura di un passaggio alla Rai, Il Fatto smentisce, affermando invece che: “Secondo diverse fonti ritenute attendibili, Mediaset ha la volontà di ridimensionare il ruolo di. Resterà certamente alla guida di Pomeriggio 5 ma la domenica pomeriggio continua ad essere in bilico, si cerca un cambio di passo e sembra essere solo una questione di tempo”, fa sapere il quotidiano. Certo, anche Vanity Fair sostiene la teoria secondo la ...

Advertising

pirata_21 : Dopo aver visto la TV russa su #DenisePipitone mi sento di dare ragione a #Zingaretti su Barbara D'Urso. - matteodessilani : @sottolefoglie Io non capisco come Barbara D’Urso possa avere ancora tutti gli arti attaccati al corpo, in una soci… - sottolefoglie : Io non capisco come casi freschi di cronaca o con indagini in corso possano essere materiale per programmi in tv o… - bellafatinareal : RT @lauriigolden: Quindi: - BUSTE SHOCK - IPNOSI - GIOCARE CON IL DOLORE DELLE PERSONE. Potrei dire che anche in Russia hanno Barba… - av0cdo : RT @RominaLa_Mantia: Barbara D'Urso è infuriata per il comportamento della TV russa sul caso Denise Pipitone. 'È assurdo spettacolarizzare… -