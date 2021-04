Atp Cagliari 2021, programma e ordine di gioco giovedì 8 aprile con Sonego e Musetti (Di mercoledì 7 aprile 2021) E’ stato reso noto il programma con l‘ordine di gioco del torneo Atp di Cagliari 2021 per quanto riguarda la giornata di giovedì 8 aprile. In campo ben tre italiani a partire dalle ore 11. Inaugura Cecchinato contro Hanfmann, poi Musetti che se la vedrà con Evans e infine Sonego contro Millman. Chiude il programma Djere contro Millman. Di seguito la programmazione completa. CENTRALE ore 11 Hanfmann vs Cecchinato a seguire (1) Evans vs Musetti a seguire Simon vs (3) Sonego non prima delle ore 17 Djere vs (6) Millman SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) E’ stato reso noto ilcon l‘didel torneo Atp diper quanto riguarda la giornata di. In campo ben tre italiani a partire dalle ore 11. Inaugura Cecchinato contro Hanfmann, poiche se la vedrà con Evans e infinecontro Millman. Chiude ilDjere contro Millman. Di seguito lazione completa. CENTRALE ore 11 Hanfmann vs Cecchinato a seguire (1) Evans vsa seguire Simon vs (3)non prima delle ore 17 Djere vs (6) Millman SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Sardegna Open, Bedene e Struff ai quarti. Giovedì in campo Cecchinato, Musetti e Sonego - sportface2016 : #AtpCagliari, programma e ordine di gioco di giovedì 8 aprile con tre italiani in campo - MaxouTips : #LiveBet - Basilashvili 1er set / 2,70 ???? ATP Cagliari ???? - CentotrentunoC : #SardegnaOpen ?? #ATP Tutto facile per #Sonego-Vavassori: sono loro i primi finalisti del tabellone del doppio a… - Ubitennis : ATP Cagliari: esordio vittorioso di Matteo Berrettini in doppio con il fratello Jacopo -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Cagliari Sardegna Open, Bedene e Struff ai quarti. Giovedì in campo Cecchinato, Musetti e Sonego Terza giornata del" Sardegna Open" , torneo ATP 250 che si sta disputando sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari, trasmesso in diretta da Sky Sport. Ai quarti Struff e Bedene . Giovedì sarà una giornata a forti tinte azzurre, con ben tre ...

Tennis: Andrea Vavassori in semifinale al Sardegna Open Ancora una vittoria al Sardegna Open di Cagliari (ATP 250) per il tennista pinerolese Andrea Vavassori, che in coppia con Lorenzo Sonego ha superato nel derby tutto italiano Zeppieri - Pellegrino (6 - 1, 6 - 4). Adesso i due azzurri sono ...

Atp Cagliari 250: Travaglia spreca, passa Simon al terzo Centotrentuno.com Atp Cagliari, i fratelli Berrettini superano il primo turno nel doppio La coppia formata da Jacopo e Matteo, al rientro dopo l'infortunio di Melbourne, sconfigge in tre set il duo Guillermo Duran/Guido Pella ed avanza nell'Atp 250 del capoluogo sardo.

ATP Marbella, Fognini-Munar: programma, orario, tv, streaming Il 33enne ligure, attuale numero 18 del ranking ATP, incrocerà la racchetta col numero 95 al mondo ... (attenzione alla possibile sovrapposizione col match Musetti-Evans a Cagliari). Diretta streaming ...

Terza giornata del" Sardegna Open" , torneo250 che si sta disputando sulla terra rossa del Tennis Club, trasmesso in diretta da Sky Sport. Ai quarti Struff e Bedene . Giovedì sarà una giornata a forti tinte azzurre, con ben tre ...Ancora una vittoria al Sardegna Open di250) per il tennista pinerolese Andrea Vavassori, che in coppia con Lorenzo Sonego ha superato nel derby tutto italiano Zeppieri - Pellegrino (6 - 1, 6 - 4). Adesso i due azzurri sono ...La coppia formata da Jacopo e Matteo, al rientro dopo l'infortunio di Melbourne, sconfigge in tre set il duo Guillermo Duran/Guido Pella ed avanza nell'Atp 250 del capoluogo sardo.Il 33enne ligure, attuale numero 18 del ranking ATP, incrocerà la racchetta col numero 95 al mondo ... (attenzione alla possibile sovrapposizione col match Musetti-Evans a Cagliari). Diretta streaming ...