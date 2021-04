«Altro che violenti, noi ristoratori siamo disperati. Salvini? Non crediamo più ai politici» – La lettera (Di mercoledì 7 aprile 2021) Open ospita la lettera scritta da Umberto Carriera, giovane ristoratore di Pesaro e promotore di #IoApro, stremato dalla pandemia e presente ieri, 6 aprile, alla manifestazione di Roma in cui sono stati registrati alcuni scontri con le forze dell’ordine. Caro direttore, ieri, in piazza a Roma, non c’erano violenti e facinorosi ma migliaia di partite Iva a un passo dal fallimento. siamo disperati, non abbiamo vergogna, né timore a dirlo. Da oltre un anno non riusciamo più a lavorare a causa delle restrizioni anti-Covid. siamo gli italiani non garantiti, siamo disposti a tutto pur di sopravvivere. La nostra è una lotta alla sopravvivenza. Prenda me come esempio: Ho 18 mila euro di affitti arretrati, provo a pagare le bollette, pur non guadagnando più niente, e non so più dove ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Open ospita lascritta da Umberto Carriera, giovane ristoratore di Pesaro e promotore di #IoApro, stremato dalla pandemia e presente ieri, 6 aprile, alla manifestazione di Roma in cui sono stati registrati alcuni scontri con le forze dell’ordine. Caro direttore, ieri, in piazza a Roma, non c’eranoe facinorosi ma migliaia di partite Iva a un passo dal fallimento., non abbiamo vergogna, né timore a dirlo. Da oltre un anno non riusciamo più a lavorare a causa delle restrizioni anti-Covid.gli italiani non garantiti,disposti a tutto pur di sopravvivere. La nostra è una lotta alla sopravvivenza. Prenda me come esempio: Ho 18 mila euro di affitti arretrati, provo a pagare le bollette, pur non guadagnando più niente, e non so più dove ...

