Alessandra Amoroso torna con due nuove canzoni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma. «Ho sempre creduto nella magia della musica, ho sempre cercato di raccontarmi tramite essa, ho sempre rivelato questo amore viscerale con chi ha scelto di esserci dall’inizio e con chi strada facendo ha compreso la mia persona». Lo ha sostenuto Alessandra Amoroso in streaming davanti al Palalottomatica di Roma su un palco costruito per presentare i suoi due nuovi brani “Piuma” e “Sorriso grande”. «È l’amore che ho non solo nei confronti di un pubblico fedele che mi segue ma anche con chi mi aiuta – ha sottolineato Sandrina – Con chi fa sì che tutto possa prendere forma, alzando il volume, accendendo le luci, portando una sorta di casa in giro, e prendendosi cura di tutto quello che accade intorno: questo siamo noi e questo lo abbiamo fatto grazie alla musica». Alessandra si è rivolta così a chi stava di fronte al palco: ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma. «Ho sempre creduto nella magia della musica, ho sempre cercato di raccontarmi tramite essa, ho sempre rivelato questo amore viscerale con chi ha scelto di esserci dall’inizio e con chi strada facendo ha compreso la mia persona». Lo ha sostenutoin streaming davanti al Palalottomatica di Roma su un palco costruito per presentare i suoi due nuovi brani “Piuma” e “Sorriso grande”. «È l’amore che ho non solo nei confronti di un pubblico fedele che mi segue ma anche con chi mi aiuta – ha sottolineato Sandrina – Con chi fa sì che tutto possa prendere forma, alzando il volume, accendendo le luci, portando una sorta di casa in giro, e prendendosi cura di tutto quello che accade intorno: questo siamo noi e questo lo abbiamo fatto grazie alla musica».si è rivolta così a chi stava di fronte al palco: ...

Advertising

Corriere : Intervista ad Alessandra Amoroso: «Ero il limite di me stessa, pensavo di non meritare il successo» - SkyTG24 : Alessandra Amoroso, in arrivo due nuovi singoli: Piuma e Sorriso grande - Corriere : Intervista ad Alessandra Amoroso: «Ero il limite di me stessa, pensavo di non meritare... - BFamilyRivista : RT @vivonelkaos: 'Sorriso grande' mette al centro il DNA di Alessandra Amoroso con delle sonorità freschissime e con accenni molto molto ba… - BiasiErika : RT @msocialmagazine: ALESSANDRA AMOROSO torna con due nuovi brani: “PIUMA”, disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali, e “SORRISO… -