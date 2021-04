Accordo Cairo-Dazn per due canali sul digitale terrestre (Di mercoledì 7 aprile 2021) C’è una novità importante per quanto riguarda la Serie A del futuro su Dazn. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, è stato definito un Accordo, sulla base di 3 milioni di euro annui, tra la Cairo Communication e la piattaforma di sport in streaming per il digitale terrestre. Nello specifico, l’Accordo consentirà l’utilizzo della banda L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) C’è una novità importante per quanto riguarda la Serie A del futuro su. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, è stato definito un, sulla base di 3 milioni di euro annui, tra laCommunication e la piattaforma di sport in streaming per il. Nello specifico, l’consentirà l’utilizzo della banda L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Accordo Cairo EGITTO. L'attivismo per la Palestina che non piace ad al - Sisi ...la delusione di Oslo l'ha portato ad allontanarsi dalla politica istituzionale e a tornare al Cairo,... fortemente voluta da Trump, e che avrebbe poi definito la strada per il meglio noto Accordo del ...

Vaccino, da maggio ci si potrà vaccinare anche in azienda Accordo raggiunto tra INAIL, sindacati, ministero e imprese: i vaccini si potranno somministrare ... sia una quota nel complesso adeguata in rapporto alla […] Alassio Albenga Attualità Cairo ...

EGITTO. L’attivismo per la Palestina che non piace ad al-Sisi Ramy Shaath è un attivista palestinese-egiziano detenuto ormai da due anni con l’accusa di “terrorismo” nei confronti del regime egiziano. In prima linea a Tahrir nel 2011, è coordinatore del ramo egi ...

La7, ebit a -6 mln. Accordo con Dazn Lo share sale, i ricavi tengono ma il risultato operativo del 2020 cala sensibilmente per l'emittente del gruppo Cairo Communication che nel frattempo trova l'intesa a 3 milioni all'anno con l'OTT sul ...

