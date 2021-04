Vaccini, a Napoli molte persone rifiutano AstraZeneca: “Centinaia insistono per dose Pfizer” (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Rallentamenti e code si stanno verificando in tutti gli hub vaccinali di Napoli. Oggi, apprende l’ANSA da fonti sanitarie, erano state convocate circa 3000 persone negli hub tra Mostra d’Oltremare, Fagianeria di Capodimonte e Stazione Marittima, ma moltissimi dei convocati hanno rifiutato la vaccinazione di AstraZeneca. “Nonostante i nostri sforzi oggi siamo alle prese con l’intoppo AstraZeneca. Ogni cittadino trascorre dieci minuti a cercare di convincere il medico a somministrargli Pfizer. E se dopo un’anamnesi attenta il medico non vede le condizioni per cambiare il vaccino, ricominciano a cercare di convincerlo”. Lo dice Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1, nello spiegare all’ANSA le code che si stanno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Rallentamenti e code si stanno verificando in tutti gli hub vaccinali di. Oggi, apprende l’ANSA da fonti sanitarie, erano state convocate circa 3000negli hub tra Mostra d’Oltremare, Fagianeria di Capodimonte e Stazione Marittima, ma moltissimi dei convocati hanno rifiutato la vaccinazione di. “Nonostante i nostri sforzi oggi siamo alle prese con l’intoppo. Ogni cittadino trascorre dieci minuti a cercare di convincere il medico a somministrargli. E se dopo un’anamnesi attenta il medico non vede le condizioni per cambiare il vaccino, ricominciano a cercare di convincerlo”. Lo dice Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl1, nello spiegare all’ANSA le code che si stanno ...

