Un’Ora sola Vi Vorrei | Enrico Brignano torna su Rai 2 per sette prime serate

Enrico Brignano Dopo la prima stagione autunnale del 2020 e due speciali natalizi, Enrico Brignano torna su Rai 2 per sette prime serate con Un'Ora sola vi Vorrei. Uno show dalla lunghezza (Un'Ora, per l'appunto) e dalla costruzione originali, risposta quantomai sintetica ed efficace agli show fiume cui siamo abituati. Un concentrato di risate, ma anche di racconti mai banali, di satira di costume che fa ridere e riflettere insieme, ma anche di musica – affidata anche quest'anno ad una resident band di dieci elementi capitanati dal Maestro Andrea Perozzi – e di ballo con le coreografie di Thomas Signorelli. Ospite della prima puntata Nina Zilli.

