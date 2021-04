Unicredit-Cdp, in un anno 400 milioni ad 8 mila imprese colpite dal Covid in Campania, Puglia e Sicilia (Di martedì 6 aprile 2021) A soli otto mesi dalla firma nel luglio scorso del Protocollo d’intesa tra Cassa Depositi e Prestiti e Unicredit, finalizzato al sostegno del territorio e delle imprese italiane, è stato completamente erogato dalla banca il finanziamento da 1 miliardo di euro concesso da CDP per supportare le PMI e Mid-Cap dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid-19. Unicredit ha infatti finanziato più di 21 mila tra PMI e Mid-Cap operanti nei settori del turismo, dei beni di consumo e della meccanica, con un taglio medio dei finanziamenti di 50 mila euro. Nel dettaglio, 500 milioni di euro sono andati ad aziende operanti nei settori dei beni di consumo e nel commercio; 180 milioni di euro sono stati impiegati a favore di imprese ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) A soli otto mesi dalla firma nel luglio scorso del Protocollo d’intesa tra Cassa Depositi e Prestiti e, finalizzato al sostegno del territorio e delleitaliane, è stato completamente erogato dalla banca il finanziamento da 1 miliardo di euro concesso da CDP per supportare le PMI e Mid-Cap dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza-19.ha infatti finanziato più di 21tra PMI e Mid-Cap operanti nei settori del turismo, dei beni di consumo e della meccanica, con un taglio medio dei finanziamenti di 50euro. Nel dettaglio, 500di euro sono andati ad aziende operanti nei settori dei beni di consumo e nel commercio; 180di euro sono stati impiegati a favore di...

