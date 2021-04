"Un altro motivo per chiedere le sue dimissioni". Floris fa godere Salvini: manda Speranza in tilt | Video (Di martedì 6 aprile 2021) A DiMartedì su La7 basta una domanda a Giovanni Floris per far balbettare il ministro della Salute Roberto Speranza. "Lei è il simbolo della lotta al Covid, dal Conte 2 a oggi. La accusano di essere un po' improvvisatori. Pensiamo a Pasqua: prima via libera alle vacanze all'estero, poi divieto di spostamento all'interno del paese, poi viene aggiunta una quarantena per chi torna dall'estero ma che rispetta solo se uno lo vuole. Ma questo è un governo che improvvisa?". "No, ogni nostra scelta aveva e ha l'obiettivo di difendere il nostro Paese. Questo non è il momento per i viaggi, anche la quarantena è un deterrente, significa 'proviamo ancora a reggere'". Viene da chiedere, allora, chi abbia proposto i viaggi liberi all'estero. C'è forse un anti-Speranza al Ministero della Salute? Ma il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) A DiMartedì su La7 basta una doa Giovanniper far balbettare il ministro della Salute Roberto. "Lei è il simbolo della lotta al Covid, dal Conte 2 a oggi. La accusano di essere un po' improvvisatori. Pensiamo a Pasqua: prima via libera alle vacanze all'estero, poi divieto di spostamento all'interno del paese, poi viene aggiunta una quarantena per chi torna dall'estero ma che rispetta solo se uno lo vuole. Ma questo è un governo che improvvisa?". "No, ogni nostra scelta aveva e ha l'obiettivo di difendere il nostro Paese. Questo non è il momento per i viaggi, anche la quarantena è un deterrente, significa 'proviamo ancora a reggere'". Viene da, allora, chi abbia proposto i viaggi liberi all'estero. C'è forse un anti-al Ministero della Salute? Ma il ...

Advertising

bubblekkam : RT @Hogliannicheho: La polemica sul tumore al seno è esattamente il motivo per cui non riesco più a stare su Twitter. Non riuscite mai, da… - 91WVLLS : RT @xc4ny0nm00n: “Che sia per amore. Per nessun altro motivo “ - higirltpwk : RT @xc4ny0nm00n: “Che sia per amore. Per nessun altro motivo “ - giadaghinii : RT @xc4ny0nm00n: “Che sia per amore. Per nessun altro motivo “ - non_seria : @Flavr7 @EntropicBazaar @cinicosenese Per interessi personali non c'è altro motivo plausibile. -