Ultime Notizie Roma del 06-04-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Oggi c’è stata una riunione tra i tecnici dell’Arpa il Ministero della Salute su eventuali indicazioni stradali per l’uso di astrazeneca anche se per una decisione in questo senso si dovrà attendere il pronunciamento del entro giovedì si sta valutando esiste una correlazione tra vaccino e casi di trombosi secondo il Sottosegretario alla salute sileri è possibile che lei ma ne limiti l’uso a certe categorie l’Italia intanto torna due colori con avere i giorni Rossi 11 in arancione tornano a scuola 5,3 milioni di studenti sei su dieci 80% del personale scolastico è stato vaccinato la politica il faccia a faccia tra Enrico Letta e Matteo Renzi è durato 40 minuti i due secondo Fonti del Nazareno hanno convenuto sul fatto che ora lo sforzo prioritario deve essere quello di supportare la ...