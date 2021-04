Ufficiale: Maurizi torna sulla panchina della Viterbese (Di martedì 6 aprile 2021) “La Viterbese comunica che la guida tecnica della Prima Squadra è stata nuovamente affidata al Sig. Agenore Maurizi. Contestualmente torna a far parte dello staff tecnico Gabriele Baldassarri mentre Alessandro Manni, già allenatore dell’Under 15 gialloblù, sarà il nuovo collaboratore tecnico. L’intero staff prenderà contatto con la squadra domani in occasione del primo allenamento settimanale in vista del match contro la Casertana”. Foto: Logo Viterbese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) “Lacomunica che la guida tecnicaPrima Squadra è stata nuovamente affidata al Sig. Agenore. Contestualmentea far parte dello staff tecnico Gabriele Baldassarri mentre Alessandro Manni, già allenatore dell’Under 15 gialloblù, sarà il nuovo collaboratore tecnico. L’intero staff prenderà contatto con la squadra domani in occasione del primo allenamento settimanale in vista del match contro la Casertana”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

