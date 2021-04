Strigliata di chef Vissani | ? Il governo si sbrighi o scoppia la rivoluzione

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 6 aprile 2021) Gabriele Laganà Il notoGianfranco, in una intervista all’Adnkronos, ha ribadito le enormi difficoltà del settore della ristorazione provocate dalle restrizioni: "Tra pocola" "I ristoratori scendono in piazza? Qui se non si danno una mossa tra pocola. Ilha sottovalutato la disperazione del settore". È questo il monito lanciato all’Adnkronos da Gianfranco, celebreche si è sempre battuto per difendere la categoria e per sostenere i ristoranti di provincia. Le violenze sono da condannare maha ammesso di non essere stupito per quanto accaduto oggi davanti a Montecitorio, nel corso della manifestazione di ambulanti e ...