SSC Napoli | La Gazzetta scrive | “Il destino di Gattuso sembra già segnato”

(Di martedì 6 aprile 2021) Ilstia ritrovando la giusta quadratura. Con il ritorno di tutti i titolari dai vari infortuni, gli azzurri sono ritornati in piena lotta per la corsa Champions League. Nonostante ciòche il rapporto-De Laurentiis sia destinato a finire con il termine della stagione. Ilnell’ultima partita ha ottenuto una preziosa L'articolo

Advertising

TooreViola : da oggi in poi la mia seconda squadra sarà l'ssc napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - De Laurentiis: 'Concordo completamente con quanto affermato da Guardiola' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - De Laurentiis: 'Concordo completamente con quanto affermato da Guardiola' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - De Laurentiis: 'Concordo completamente con quanto affermato da Guardiola' - apetrazzuolo : SSC NAPOLI - De Laurentiis: 'Concordo completamente con quanto affermato da Guardiola' -

Ultime Notizie dalla rete : SSC Napoli

Laha pubblicato il report della seduta odierna di allenamento, soffermandosi sul totale recupero di David Ospina. Durante la giornata di oggi ilsi è allenata a Castel Volturno in ...- Giuseppe Portella , responsabile dei tamponi della, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:Il Napoli sembra stia ritrovando la giusta quadratura. Con il ritorno di tutti i titolari dai vari infortuni, gli azzurri sono ritornati in piena lotta per la corsa Champions League. Nonostante ciò ...NAPOLI - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, scrive su Twitter: "Concordo completamente con quanto affermato da Pep Guardiola. Non si possono non tenere nella giusta considerazione i ...