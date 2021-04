Serie A, le designazioni arbitrali per Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo (Di martedì 6 aprile 2021) L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali di Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo, i due recuperi che si giocheranno mercoledì 7 aprile L’Associazione Italiana Arbitri ha comunicato le designazioni arbitrali per Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo, recuperi dalla 3a e 28a giornata di Serie A che si disputeranno mercoledì 7 aprile. Inter-Sassuolo mercoledì 7 aprile ore 18.45 (28ª giornata) IRRATI VIVENZI – MONDIN IV: ABISSO VAR: BANTI AVAR: CECCONI Juventus-Napoli mercoledì 7 aprile ore 18.45 (3ª giornata) MARIANI TEGONI – BINDONI IV: DOVERI VAR: DI PAOLO AVAR: PERETTI Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note ledi, i due recuperi che si giocheranno mercoledì 7 aprile L’Associazione Italiana Arbitri ha comunicato leper, recuperi dalla 3a e 28a giornata diA che si disputeranno mercoledì 7 aprile.mercoledì 7 aprile ore 18.45 (28ª giornata) IRRATI VIVENZI – MONDIN IV: ABISSO VAR: BANTI AVAR: CECCONImercoledì 7 aprile ore 18.45 (3ª giornata) MARIANI TEGONI – BINDONI IV: DOVERI VAR: DI PAOLO AVAR: PERETTI Leggi su ...

