Serenate contemporanee per Neffa

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Anticipato da un singolo programmatico in parte citazione, Aggio perzo ‘o Suonno, segnala il piacevole stato onirico di AmarAmmore, il godibile nuovo album di, il ritorno alle origini, alle radici musicali partenopee del ragazzo di Scafati, Giovanni Pellino, oggi 54enne, che ha sfilato il nome d’arte a un attaccante paraguayano della Cremonese anni ’80. Un progetto fortemente originale segnato da vocalità antica, assonanze, sintetiche sonorità moderne, reminiscenze di canzoni napoletane. Una dozzina di brani in forma di, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Una dozzina di brani in forma di serenate contemporanee, di ritornelli digitali, di espressività nu soul per questo artista eclettico partito come batterista di un gruppo hardcore punk trenta anni fa ...IL RICORDOÈ la Serenata per un satellite di Bruno Maderna eseguito assai bene dal Necst Ensemble diretto da Riccardo Lucadello a fare da filo conduttore al docu-film Mario Messinis: ...