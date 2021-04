Samsung | avanti tutta con Corning e più componenti da LGHDblog it

(Di martedì 6 aprile 2021) Un paio di novità nella supply chain di una delle aziende tech più grandi al mondo, ovvero: una riconferma e un’aggiunta, per la precisione – quest’ultima strettamente collegata a un’altra importante novità capitata nel settore mobile proprio nel corso di questo weekend pasquale. Questi i dettagli: LG FORNITRICE DIStando a quanto riporta la testata finanziaria sudcoreana The Elec, LG Innotek sarà la fornitrice esclusiva di CoF, vale a dire Chip-on-Film (semplificando, i “processori” che fanno funzionare i display), diper la famiglia di smartphone Galaxy A, inclusi il Galaxy A52 e il Galaxy A72. LG Innotek è la divisione che si occupa, appunto, di produrre: non è un caso che la novità arrivi a distanza di poche ore dall’annuncio di abbandono del settore mobile della holding ...

CONTINUA LA COLLABORAZIONE TRADISPLAY E CORNINGDisplay e Corning hanno invece annunciato ufficialmente di aver rinnovato il loro rapporto di partnership per altri sette anni : ...Nel caso del Super LCD, grazie alla collaborazione nata nel 2004 tra Sony e, si è ...sono ancora più recenti e fanno uso di uno speciale prisma per spingere il livello di zoom ancora più...La supply chain di Samsung si arricchisce di una partnership esclusiva con LG Innotek, intanto si rinnova la collaborazione con Corning per altri sette anni.