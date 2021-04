Romano di Lombardia, incendio in cascina: feriti molti degli 800 maiali all’interno (Di martedì 6 aprile 2021) Paura nel tardo pomeriggio di martedì 6 aprile a Romano di Lombardia, dove un incendio è divampato all’interno di una cascina ferendo diversi maiali che si trovavano al suo interno. L’allarme è scattato attorno alle 17.50, quando i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti prontamente sul posto, a cascina Colombera. Il rogo si è sviluppato in un capannone di mille metri quadri con impianto fotovoltaico: e secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco le fiamme avrebbero avuto origine proprio da un problema elettrico, partendo dal tetto e diffondendosi velocemente in tutta la struttura. all’interno c’erano circa 800 maiali, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 aprile 2021) Paura nel tardo pomeriggio di martedì 6 aprile adi, dove unè divampatodi unaferendo diversiche si trovavano al suo interno. L’allarme è scattato attorno alle 17.50, quando i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari didisono intervenuti prontamente sul posto, aColombera. Il rogo si è sviluppato in un capannone di mille metri quadri con impianto fotovoltaico: e secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco le fiamme avrebbero avuto origine proprio da un problema elettrico, partendo dal tetto e diffondendosi velocemente in tutta la struttura.c’erano circa 800, ...

Advertising

f64klicso : @lauracesaretti1 Il disastro Lombardia permane nella organizzazione della Sanità territoriale e in tutto ciò che no… - winterlaren : pensi di essere stranx? mi sono dichiarata a crush in romano nonostante vivo in lombardia e sono albanese spoiler ci siamo messi insieme - k14d1u5 : Siamo una marea con questo nome brutto brutto. E la cosa sorprendente è che la regione che lo ha più diffuso è la L… - webargentarius : @ConteZero76 Eppure il 1 aprle è passato da tre giorni e cari lumbard...c'è poco da ridere per Toninelli a Regione… - lucacolombini : @aspide_l spero che il PD non lo sostenga perché allora significherebbe che il PD romano alla Lombardia vuole così… -