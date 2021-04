Pregliasco | “Verratti nuovamente positivo al Covid-19? E’ un disastro”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 aprile 2021) Il focolaio di-19 sorto all’interno della Nazionale Italiana sta facendo tremare il campionato di Serie A, ma anche alcuni club esteri sono preoccupati dai numerosi casi di positività. In particolar modo il Paris Saint-Germain è in apprensione per il centrocampista Marco, che aveva già contratto il virus nello scorso mese di gennaio. Il virologo Fabrizio, nel corso della trasmissione ‘Un Giorno da Pecora’, in onda su Rai Radio 1, ha provato ad analizzare la situazione del calciatore: ”E’ un. Ci potrebbe esser stata qualche variante di mezzo, e poi a distanza di tempo c’è la possibilità che una piccola quota di persone si infetti di nuovo”. SportFace.