(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - “Lache sta arrivando daisul questionario inviato dal segretario è. C'è molta voglia di discutere e di fare proposte per politiche forti e riconoscibili. Dall'ascolto dei militanti, per esempio, nel Lazio abbiamo avuto circa 300che hanno risposto con 7mila mila donne e uomini che hanno partecipato identificando alcuni punti come fondamentali: lavoro, sanità e giovani”. Così il senatore Bruno, segretario del Pd Lazio, intervistato da Cristiano Bucchi a Radio Immagina. “E' una richiesta forte – ha aggiunto - Tutti i documenti che stanno giungendo al Nazareno verranno analizzati, anche dal punto di vista statistico, per identificare le parole, e quindi i temi, più “caldi”. Spero che questo metodo di coinvolgimento della base ...

TV7Benevento : Pd: Astorre, 'da circoli risposta straordinaria che va ascoltata'... -

Il Sannio Quotidiano

...dei, i tanti volontari e gli attivisti che animano con le loro energie il tessuto vivo della nostra comunità politica . Peraltro, come già ribadito in tutte le sedi, a Roma - conclude...Come è stato con la nomina del segretario Luca Fantini commissario deidi Ceccano e Pontecorvo. Brunodimostra ancora una volta massimo rispetto per le federazioni provinciali, in ...nel Lazio abbiamo avuto circa 300 circoli che hanno risposto con 7mila mila donne e uomini che hanno partecipato identificando alcuni punti come fondamentali: lavoro, sanità e giovani”. Così il ...In poche cifre, c'è la prova del totale fallimento della gestione grillina di Virginia Raggi in Campidoglio. Ogni giorno 163 tir partono da ...