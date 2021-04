Olimpiadi di Tokyo, la Corea del Nord non parteciperà (Di martedì 6 aprile 2021) La Corea del Nord non parteciperà alle prossime Olimpiadi di Tokyo, in programma a partire dal prossimo 23 luglio. La decisione, riportata dall’agenzia di stampa NordCoreana Kcna, è arrivata a seguito di una riunione del Comitato olimpico di Pyongyang, durante la quale si è deciso di rinunciare alle prossime Olimpiadi “per proteggere i nostri atleti dalla crisi sanitaria globale”. La Corea del Nord ha sempre sostenuto di non aver registrato nemmeno un caso di Covid dall’inizio della pandemia, anche se in molti dubitano della veridicità dell’affermazione. Il regime è stato tra i primi ad utilizzare metodi drastici per contenere la diffusione del virus: come bloccare treni e voli da e per la Cina subito dopo i primi ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 aprile 2021) Ladelnonalle prossimedi, in programma a partire dal prossimo 23 luglio. La decisione, riportata dall’agenzia di stampana Kcna, è arrivata a seguito di una riunione del Comitato olimpico di Pyongyang, durante la quale si è deciso di rinunciare alle prossime“per proteggere i nostri atleti dalla crisi sanitaria globale”. Ladelha sempre sostenuto di non aver registrato nemmeno un caso di Covid dall’inizio della pandemia, anche se in molti dubitano della veridicità dell’affermazione. Il regime è stato tra i primi ad utilizzare metodi drastici per contenere la diffusione del virus: come bloccare treni e voli da e per la Cina subito dopo i primi ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Tokyo 2020, Nordcorea non parteciperà 10.34 Tokyo 2020, Nordcorea non parteciperà La Corea del Nord ha annunciato che non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo a causa della pandemia di coronavirus. A comunicarlo è stato un sito web gestito dal ministero dello Sport della Nordcorea, spiegando che la decisione è stata presa durante una ...

