Napoli | De Laurentiis | “Guardiola intelligente e responsabile | Uefa e Fifa non tengono conto dei campionati”

(Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente del, Aurelio De, attraverso un breve post pubblicato sul proprio profilo Twitter, si è detto d’accordo con il tecnico del Manchester City Pepin merito alle troppe partite ravvicinate disputate dai calciatori in una sola stagione: “Concordo completamente con quanto affermato da Pep. Non si possono non tenere nella giusta considerazione inazionali e i relativi tifosi. Pepinfatti dice: “troppe gare,stanno uccidendo i calciatori”. E’ quanto sostengo anche io da quando ho iniziato a interessarmi di calcio! Finalmente una persona. Grazie”. SportFace.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha commentato le parole di Pep Guardiola sul proprio profilo Twitter ufficiale. Di seguito le sue dichiarazioni: "Concordo completamente con quanto ...Il Napoli sembra stia ritrovando la giusta quadratura. Con il ritorno di tutti i titolari dai vari infortuni, gli azzurri sono ritornati in piena lotta per la corsa Champions League.