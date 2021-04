(Di martedì 6 aprile 2021) Hanno fatto discutere le parole pronunciate ieri nella conferenza stampa di presentazione della partita contro il Borussia Dortmund dal tecnico del Manchester City Pep: "I calciatori hanno bisogno di riposo, Uefa e Fifa li stanno uccidendo, da quando abbiamo iniziato la stagione non abbiamo mai avuto una settimana di stop". Il riferimento, chiaramente, è ai calendari fittissimi di questa stagione, ulteriormente sovraccaricati dagli impegni internazionali a cui i calciatori sono chiamati. Nel dibattitto è intervenuto il presidente delAurelio Deche con due tweet pubblicati sul suo accountle ha spalleggiato le idee del tecnico catalano:"Concordo completamente con quanto affermato da Pep. Non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati ...

Advertising

sportli26181512 : De Laurentiis appoggia Guardiola: “Grazie Pep, Fifa e Uefa devono diminuire le partite”: De Laurentiis appoggia Gua… - SSCNapoliFeed : De Laurentiis appoggia Guardiola: “Grazie Pep, Fifa e Uefa devono diminuire le partite” - NapoliceI : CdS-Napoli, De Laurentiis con Guardiola: “Uefa e Fifa uccidono i calciatori” - ItaSportPress : Napoli, De Laurentiis: 'Guardiola ha ragione, finalmente una persona intelligente e responsabile' -… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #DeLaurentiis appoggia #Guardiola: “Grazie Pep, Fifa e Uefa devono diminuire le partite” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis

La polemica aperta da Pep Guardiola contro Uefa e Fifa è stata condivisa da Aurelio De. Il manager del Manchester City ha attaccato le istituzioni del calcio dicendo che '...del, con ...... dimostrando di avere ancora il fiuto del gol nonostante i mesi di inattività trascorsi al. ... trovando l'accordo decisivo con Aurelio de. Le trattative in corso escludono dunque il ...eliminando la penalità per il club di De Laurentiis. Non fu facile nemmeno individuare una data, per via dei calendari sempre più ingolfati: alla fine, tutto fu reso più semplice dall’uscita di scena ...Il Sassuolo sa molto bene che nella sua rosa ci sono giocatori pronti a fare i bagagli per indossare maglie di club prestigiosi: ...