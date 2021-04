Mauro Corona, la figlia Marianna: “Mio padre mi ha dato una lezione per combattere il tumore. Adesso abbiamo iniziato a comunicare davvero” (Di martedì 6 aprile 2021) “La diagnosi è stata devastante, dolore allo stato puro, sofferenza. E richiesta di aiuto. Ho capito che se non si riesce a raccontare la propria sofferenza ci si arrocca nella paura. Il disagio mi aveva portato ad avere crisi di ansia, a sentirmi inadeguata a dire: ecco, sono malata e tutto è finito“. A dirlo è Marianna Corona, la figlia del noto alpinista Mauro Corona, che si è raccontata a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato senza filtri della sua lotta contro il tumore e del ritrovato rapporto con il padre. Quattro anni fa, all’età di 38 anni, ha ricevuto la diagnosi che nessuno mai vorrebbe avere: cancro al colon. Da allora ha dovuto affrontare due operazioni e un lungo percorso di cura ma Adesso sta bene e ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) “La diagnosi è stata devastante, dolore allo stato puro, sofferenza. E richiesta di aiuto. Ho capito che se non si riesce a raccontare la propria sofferenza ci si arrocca nella paura. Il disagio mi aveva portato ad avere crisi di ansia, a sentirmi inadeguata a dire: ecco, sono malata e tutto è finito“. A dirlo è, ladel noto alpinista, che si è raccontata a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato senza filtri della sua lotta contro ile del ritrovato rapporto con il. Quattro anni fa, all’età di 38 anni, ha ricevuto la diagnosi che nessuno mai vorrebbe avere: cancro al colon. Da allora ha dovuto affrontare due operazioni e un lungo percorso di cura masta bene e ha ...

