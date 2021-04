Lutto per Benedetta Rossi: “staremo ancora per qualche giorno in silenzio” (Di martedì 6 aprile 2021) Benedetta Rossi e suo marito Marco sono in Lutto, ma a consolarli c’è una presenza speciale: il loro cane Cloud Benedetta Rossi ha annunciato sul suo profilo Instagram il Lutto che ha colpito la sua famiglia. Nella tarda giornata di ieri è venuto a mancare il padre di suo marito Marco e la notizia è stata accompagnata da un post commovente accompagnato da una foto tenerissima che ritrae suo marito con il cane Cloud, che lo coccola. Ecco le parole di Benedetta: È proprio vero che i nostri amici a 4 zampe riescono a capire quando abbiamo bisogno di loro.Nei giorni scorsi purtroppo è venuto a mancare il padre di Marco.Da allora Cloud sembra capire la sua sofferenza e non lo lascia un attimo da solo. Purtroppo mio suocero Lanfranco, se ne è andato per una brutta malattia ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 aprile 2021)e suo marito Marco sono in, ma a consolarli c’è una presenza speciale: il loro cane Cloudha annunciato sul suo profilo Instagram ilche ha colpito la sua famiglia. Nella tarda giornata di ieri è venuto a mancare il padre di suo marito Marco e la notizia è stata accompagnata da un post commovente accompagnato da una foto tenerissima che ritrae suo marito con il cane Cloud, che lo coccola. Ecco le parole di: È proprio vero che i nostri amici a 4 zampe riescono a capire quando abbiamo bisogno di loro.Nei giorni scorsi purtroppo è venuto a mancare il padre di Marco.Da allora Cloud sembra capire la sua sofferenza e non lo lascia un attimo da solo. Purtroppo mio suocero Lanfranco, se ne è andato per una brutta malattia ...

Advertising

___santina__ : RT @Angelasck: Pensate se avessero detto che finiva per sempre????? Sarebbe stato lutto internazionale ?? Consoliamoci così! Ci terremo comp… - fire_88dragon : @IntoBreath In quei giorni di lutto si è visto l’amore che rosa aveva per day al 100% - francesca_edser : RT @Angelasck: Pensate se avessero detto che finiva per sempre????? Sarebbe stato lutto internazionale ?? Consoliamoci così! Ci terremo comp… - azzurra_azzurra : RT @Angelasck: Pensate se avessero detto che finiva per sempre????? Sarebbe stato lutto internazionale ?? Consoliamoci così! Ci terremo comp… - robyorange : RT @Angelasck: Pensate se avessero detto che finiva per sempre????? Sarebbe stato lutto internazionale ?? Consoliamoci così! Ci terremo comp… -