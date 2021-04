Lorenzo Musetti | ottavi di finale ATP 250 Cagliari | prossimo avversario | precedenti | programma

(Di martedì 6 aprile 2021)ha iniziato brillantemente la sua avventura al torneo ATP 250 di, dove ha letteralmente demolito il malcapitato austriaco Dennis Novak in due set. Dominio totale dell’azzurro sulla terra battuta sarda, dove si è imposto col netto punteggio di 6-0, 6-1. Ottimo esordio per il toscano, attuale numero 90 del mondo, che ha liquidato in meno di un’ora il numero 101 del ranking ATP. Importante passo in avanti per il 19enne, che è ora atteso da un match di lusso aglidi. Ildiall’ATP 250 disarà il solidissimo britannico Daniel Evans. Stiamo parlando di un giocatore particolarmente solido ed esperto, attuale numero 30 al mondo. Il nativo di ...

Advertising

Sebastiano73 : @marcomazz Ricordando #Novac battere #Fognini nell'ultima #atpcup, ero leggermente preoccupato per il nostro… - OA_Sport : ATP Cagliari 2021, Lorenzo #Musetti strabordante! Domina Dennis #Novak e va al secondo turno! - Ilsuperbo89 : Comunque io le partite di Lorenzo #Musetti le registro tutte. In tempi di magra, o quando sarò incapace d'intendere… - bosch_josep10 : RT @PuntoDBreak: ATP 250 Cagliari 2021. Lorenzo Musetti se estrena con una rotunda victoria - Barbaga3Gaetano : RT @paoloangeloRF: Molto bene Lorenzo stravince contro #novak al debutto nel #sardegnaopen “Devastante #musetti approda al secondo turno co… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Musetti

C'è tanta attesa, in particolare, per l'esordio di, che proprio in terra sarda lo scorso ottobre centrò la sua prima semifinale Atp: il 19enne di Carrara, n.90 Atp (best ranking dopo ...Eccoli: 10 Matteo Berrettini, 18 Fabio Fognini, 23 Jannik Sinner, 34Sonego, 69 Stefano Travaglia, 87 Salvatore Caruso, 90, 91 Gianluca Mager, 93 Marco Cecchinato, 96 Andreas ...TENNIS – E’ stato un esordio a dir poco impressionante quello di Lorenzo Musetti all’edizione 2021 del Sardegna Open. Nel suo match di primo turno del torneo Atp 250 in programma questa ...Lorenzo Musetti regala spettacolo al primo turno del torneo Atp di Cagliari 2021. Il tennista di Carrara annienta in due set 6-0 6-1 l’austriaco Dennis Novak in meno di un’ora e stacca il pass per il ...