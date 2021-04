La Fuggitiva seconda puntata | Arianna dimostrerà la sua innocenza?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 6 aprile 2021) Tra le fiction Rai andate in onda tra il 2020 e il 2021, Laci sembra, per trama e contenuti, forse la meno credibile. Una storia ricca di falle nella narrazione e anche un cast molto molto debole, che si regge solo su Vittoria Puccini, nome forte della serie Rai. Ma il pubblico si sa, in questo periodo storico, decide in modo parecchio bizzarro per cui ci potremmo aspettare anche degli ascolti pazzeschi per la primade La, anche se chi ha visto la fiction e ha commentato sui social ( parliamo quindi di un pubblico relativamente giovane) l’ha trovata un tantino trash per essere un prodotto Rai. Ma che cosa succederà nellade Lain onda su Rai 1 il 12 aprile? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di ...