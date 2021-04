La classifica di Forbes del 2021 | Berlusconi davanti a Zhang Jindong

(Di martedì 6 aprile 2021) La nota rivistaha pubblicato la tradizionaledei miliardari più ricchi al mondo. Jeff Bezos è in cima e precede Elon Musk, fondatore di SpaceX e co-fondatore Tesla, e Bernard Arnault, proprietario del gruppo del lusso LVMH. Tra i patron in Serie A il primo è(339esimo con un patrimonio netto di 7,2 milardi di dollari) preceduto però da Silvio, attuale proprietario del Monza, alla posizione 327. Più indietro Rocco Commisso (352) e Dan Friedkin (705). SportFace.

Il patrimonio personale più elevato a livello mondiale, sempre secondo la2021, è quello di Jeff Bezos di Amazon (188,6 miliardi di dollari), seguito da Elon Musk di Tesla (169,8 ...Nonostante la pandemia che ha letteralmente sconvolto le economie mondiali, oltre che mettere in ginocchio tantissime attività commerciali, laBillionaires evidenzia invece un ...L'ex moglie di Kanye West entra nella classifica di "Forbes" con le persone più ricche del mondo, grazie al successo dei suoi brand ...L’occasione per tornare sull’argomento ce la da la classifica dei super miliardari del mondo che ogni anno Forbes stila. La crisi mondiale causata dalla pandemia non ha colpito in modo eguale tutte le ...