La 20enne russa è Denise Pipitone? Slitta ancora il "verdetto" (Di martedì 6 aprile 2021) Francesca Bernasconi C'è forte attesa per il destino di Olesya. Piera Maggio è sua mamma? Domani arrivano i risultati del gruppo sanguigno Resta appesa a un filo la speranza di ritrovare Denise Pipitone. Quel filo si chiama Olesya Rostova, una ragazza russa che una settimana fa ha fatto un appello durante il programma ????? ??????? (in italiano "Lasciali parlare"), nel tentativo di rintracciare la sua famiglia. La madre di Denise, Piera Maggio, rimane coi piedi ben saldi a terra, delusa già molte volte dalle segnalazioni arrivate negli ultimi 17 anni. Denise Pipitone venne rapita il 1° settembre 2004 all'età di 4 anni, mentre giocava con un cuginetto davanti a casa della nonna materna. Nessun testimone si fece mai avanti, per fornire informazioni utili sulla scomparsa e ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Francesca Bernasconi C'è forte attesa per il destino di Olesya. Piera Maggio è sua mamma? Domani arrivano i risultati del gruppo sanguigno Resta appesa a un filo la speranza di ritrovare. Quel filo si chiama Olesya Rostova, una ragazzache una settimana fa ha fatto un appello durante il programma ????? ??????? (in italiano "Lasciali parlare"), nel tentativo di rintracciare la sua famiglia. La madre di, Piera Maggio, rimane coi piedi ben saldi a terra, delusa già molte volte dalle segnalazioni arrivate negli ultimi 17 anni.venne rapita il 1° settembre 2004 all'età di 4 anni, mentre giocava con un cuginetto davanti a casa della nonna materna. Nessun testimone si fece mai avanti, per fornire informazioni utili sulla scomparsa e ...

Ultime Notizie dalla rete : 20enne russa Denise scomparsa a Mazara, legale famiglia Pipitone a tv russa "Abbiamo ricevuto una mail dall'avvocato di Olesya Rostova", la 20enne russa che ha chiesto aiuto alla tv per ritrovare i suoi genitori e si è sottoposta ad accertamenti per capire se possa essere Denise Pipitone, la figlia di Piera Maggio, scomparsa da Mazara del ...

Denise Pipitone e Olesya Rostova, l'avvocato di Piera Maggio: 'Parteciperemo alla registrazione del programma' ... residente in Italia, che stava guardando Parlino pure , un programma in onda sul primo canale della tv russa. Al centro del programma la storia della 20enne Olesya Rostova , una ragazza poco più che ...

