Jeep Compass si rinnova e scommette sull'ibrido (Di martedì 6 aprile 2021) TORINO - Si rinnova la Jeep Compass, e per il brand americano del gruppo Stellantis e' un momento cruciale. Un best seller assoluto, come indicano i numeri: dal 2017 ne sono state vendute ben 200 mila ... Leggi su motori.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) TORINO - Sila, e per il brand americano del gruppo Stellantis e' un momento cruciale. Un best seller assoluto, come indicano i numeri: dal 2017 ne sono state vendute ben 200 mila ...

Advertising

Affaritaliani : Nuova Jeep® Compass, nata per sorprendere - Autoingros : Abbiamo seguito per voi la Digital Press Conference Jeep, ecco il racconto per immagini, scegli subito la tua Nuova… - Autoingros : Della Nuova Jeep Compass ti sorprenderà tutto tranne il nome, questa vettura, che si colloca nel segmento C-Suv, co… - ABMnewscom : Nuova Jeep® Compass, nata per sorprendere - JosephPallotta : RT @JeepItalia: Nuova Jeep® Compass: nata per sorprendere. Guarda la conferenza stampa digitale tenuta da Antonella Bruno, Head of Jeep® br… -