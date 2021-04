James Rodriguez, la cura Ancelotti funziona: 100 gol in Europa e fa meglio di Pogba… (Di martedì 6 aprile 2021) 32 gol col Porto, 10 col Monaco, 37 con la maglia del Real Madrid, 15 con quella del Bayern Monaco e, nelle ultime ore 6 con la divisa dell'Everton. James Rodriguez taglia il traguardo delle 100 marcature in Europa e lo fa nella sfida contro il Crystal Palace, poi pareggiata dai suoi per 1-1.Il fantasista, arrivato a parametro zero in Premier League, era assente per infortunio da circa un mese, ma nell'ultima sfida di campionato non ci ha messo tanto per lasciare il segno: al 56? minuto ha timbrato il cartellino per il momentaneo 1-0. Un gol speciale per il colombiano che vale la rete numero 100 da calciatore in Europa.I numeri di James Rodriguezcaption id="attachment 1085893" align="alignnone" width="775" James Rodriguez (getty images)/captionIn ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 aprile 2021) 32 gol col Porto, 10 col Monaco, 37 con la maglia del Real Madrid, 15 con quella del Bayern Monaco e, nelle ultime ore 6 con la divisa dell'Everton.taglia il traguardo delle 100 marcature ine lo fa nella sfida contro il Crystal Palace, poi pareggiata dai suoi per 1-1.Il fantasista, arrivato a parametro zero in Premier League, era assente per infortunio da circa un mese, ma nell'ultima sfida di campionato non ci ha messo tanto per lasciare il segno: al 56? minuto ha timbrato il cartellino per il momentaneo 1-0. Un gol speciale per il colombiano che vale la rete numero 100 da calciatore in.I numeri dicaption id="attachment 1085893" align="alignnone" width="775"(getty images)/captionIn ...

