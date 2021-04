Israele: Rivlin affida incarico governo a Netanyahu (Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente Reuven Rivlin ha affidato l'incarico di formare il prossimo governo al premier Benyamin Netanyahu. In base alle indicazioni dei partiti, Netanyahu ha 52 seggi al suo attivo mentre Yair ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente Reuvenhato l'di formare il prossimoal premier Benyamin. In base alle indicazioni dei partiti,ha 52 seggi al suo attivo mentre Yair ...

