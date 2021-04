È guarito Demiral | i positivi della Juventus scendono a due

(Di martedì 6 aprile 2021) . Tutto il contrario delle pizze di Peppiniello che iunvece in Miseria. nobiltà salivano a due. Quindisarà probabilmente arruolato per-Napoli di domani sera alle 18.45. Ecco il comunicato. Merihha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC. L'articolo ilNapolista.

Advertising

romeoagresti : ?? #Demiral è guarito dal COVID-19 // Demiral has recovered from COVID-19 - DiMarzio : Il difensore turco della #Juventus è guarito dal covid - SkySport : Juventus, Demiral è guarito dal Covid: 'Sono tornato' - geokawa : RT @GianniJ08: È guarito #Demiral - AdeNugraha999 : RT @GiovaAlbanese: #Demiral è guarito dal Covid-19. #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : guarito Demiral

lagoleada.it

dal Covid - Per un giocatore che diventa positivo al Covid - Bernardeschi - ce n'è un altro che guarisce: Merihinfatti è risultato negativo all'ultimo test effettuato , non è ...Merihdal Covid, lo rende noto la Juventus. Il difensore, infatti, "ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid - 19 con esito negativo. Il ...rientra anche Demiral guarito dal Covid. Mediana con la coppia Bentancur–Arthur, intoccabile Chiesa a sinistra, così come Ronaldo in coppia con Morata davanti, anche se Dybala scalpita per giocare ...In mediana Demme, guarito dall’infiammazione al tibiale ... Pirlo dal canto suo, come dicevamo, dovrà fare a meno dei tre contagiati Bonucci, Demiral e Bernardeschi, ma sembra aver reintegrato Arthur, ...