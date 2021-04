Dr. STONE: il secondo mondo di pietra | Jump Highlights (Di martedì 6 aprile 2021) Il Regno della scienza del Dr. STONE, per sopravvivere allo scontro con Stanley e i suoi soldati, fa una scommessa, e mette in atto un piano estremo. Phantom Seer colpito malamente dall’ascia di Shueisha Questa settimana è all’insegna delle grandi assenze per Weekly Shonen Jump: è infatti pausa per Jujutsu Kaisen e My Hero Academia. Presenti in piena forza invece One Piece, Black Clover e Dr. STONE, e tra loro è proprio quest’ultimo il protagonista della rubrica di oggi. Ricordiamo che gli ultimi capitoli sono disponibili, come sempre gratuitamente, su MangaPlus. Il manga di Inagaki-Boichi propone, con il capitolo 191, uno sviluppo clamoroso: messo alle corde dai soldati veterani di Stanley, Senku ha optato per giocarsi l’ultima carta. I suo amici rimasti alla città del mais si sacrificano in quella che appare come una carica ... Leggi su tuttotek (Di martedì 6 aprile 2021) Il Regno della scienza del Dr., per sopravvivere allo scontro con Stanley e i suoi soldati, fa una scommessa, e mette in atto un piano estremo. Phantom Seer colpito malamente dall’ascia di Shueisha Questa settimana è all’insegna delle grandi assenze per Weekly Shonen: è infatti pausa per Jujutsu Kaisen e My Hero Academia. Presenti in piena forza invece One Piece, Black Clover e Dr., e tra loro è proprio quest’ultimo il protagonista della rubrica di oggi. Ricordiamo che gli ultimi capitoli sono disponibili, come sempre gratuitamente, su MangaPlus. Il manga di Inagaki-Boichi propone, con il capitolo 191, uno sviluppo clamoroso: messo alle corde dai soldati veterani di Stanley, Senku ha optato per giocarsi l’ultima carta. I suo amici rimasti alla città del mais si sacrificano in quella che appare come una carica ...

