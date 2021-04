Covid | tensioni davanti alla Camera alla protesta dei ristoratori

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 6 aprile 2021)e scontri tra polizia e manifestanti a Roma, in Piazza Montecitorio, dove alcune centinaia di persone, trae commercianti sono scese in strada perre chiedendo la riapertura delle loro attività, ferme a causa delle restrizioni dovutepandemia di-19. Un poliziotto è stato colpito da una bottiglia lanciata dai manifestanti e portato in ospedale. La folla si è radunata nella tarda mattinata di martedì 6 aprile, alcuni hanno preso la parola per denunciare una situazione che ormai considerano non più sostenibile. Ma la tensione dopo un po' è salita; ci sono stati da parte dei manifestanti anche lanci di fumogeni e bottiglie e la situazione è peggiorata quando ...