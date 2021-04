Covid | le news Ministero | confronto con Aifa costante | nessun vertice ma riunione LIVE

(Di martedì 6 aprile 2021) La precisazione del dicastero della Salute dopo l'annuncio di un incontro su eventuali indicazioni da dare per l'uso di AstraZeneca. Secondo il sottosegretario alla Salute Sileri, "possibile che l'Ema ne limiti l'uso a certe categorie". Oggi intanto Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento passano in arancione

Advertising

borghi_claudio : Byoblu chiuso perchè diceva che si poteva curare il covid, il Primato Nazionale chiuso perchè neofascista il tutto… - juventusfc : COVID 19 - Positività calciatore Prima Squadra: - repubblica : Covid, infermieri no-vax contagiano gli anziani nella casa di cura a Fiano: due morti - Fprime86 : RT @cmdotcom: #JuveNapoli, allarme Covid: #Agnelli e #DeLaurentiis, non era meglio giocarla il 17 marzo? Se salta di nuovo è il caos https:… - NTR24 : Covid, De Luca: ‘Governo chiarisca su utilizzabilità vaccino Astrazeneca’ -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

A poche ore dal recupero Juve - Napoli , infatti, è emersa tra i bianconeri anche la positività di Federico Bernardeschi , dopo quella di Leonardo Bonucci , Un altro dei reduci dal focolaioin ...L'esterno della Juventus è asintomatico e in isolamento: è il terzo bianconero positivo aldopo Demiral e Bonucci, con quest'ultimo che si è contagiato nelle stesse circostanze. Per Andrea ...Solo un caso confermato di Covid-19 su mille è riconducibile alla trasmissione all'aperto: lo rivela un nuovo studio, che a sua volta fa leva altre ricerche. Dei 232.164 casi di Covid-19 registrati in ...Un’altra settimana impegnativa quella appena trascorsa per l’Azienda Ospedale Università di Padova che oggi registra ancora 198 ricoveri di pazienti Covid positivi. In sette giorni sono stati ...