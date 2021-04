Bulgaria, Borissov vince ma il governo è un rebus. Ascesa del partito populista della star tv Slavi Trifonov (Di martedì 6 aprile 2021) Una riconferma dal sapore amaro. Il partito Gerb del premier bulgaro, Boyko Borissov, si è affermato come prima formazione del Paese per la quinta volta consecutiva. Ma se nelle passate elezioni era sempre riuscito a formare una maggioranza che gli permettesse di salire al governo, questa volta per il partito conservatore si parla si “missione impossibile”. Questo perché ha perso ben 7 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2017, passando dal 33% al 26% dei consensi. L’atteggiamento del premier uscente lascia trapelare le difficoltà che si trova ad affrontare: né durante la campagna elettorale né ieri, per commentare il voto, Borissov si è presentato di persona in pubblico. Dopo gli exit poll, è apparso in un breve videomessaggio su Facebook nel quale ha lanciato un appello a tutte le forze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Una riconferma dal sapore amaro. IlGerb del premier bulgaro, Boyko, si è affermato come prima formazione del Paese per la quinta volta consecutiva. Ma se nelle passate elezioni era sempre riuscito a formare una maggioranza che gli permettesse di salire al, questa volta per ilconservatore si parla si “missione impossibile”. Questo perché ha perso ben 7 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2017, passando dal 33% al 26% dei consensi. L’atteggiamento del premier uscente lascia trapelare le difficoltà che si trova ad affrontare: né durante la campagna elettorale né ieri, per commentare il voto,si è presentato di persona in pubblico. Dopo gli exit poll, è apparso in un breve videomessaggio su Facebook nel quale ha lanciato un appello a tutte le forze ...

Advertising

AnnaMariaCastel : RT @73deva73: #Bulgaria: Sconfitta storica della sinistra. La gravità del quadro politico poiché estremamente frammentato potrebbe far rivo… - tax_tweet : Elezioni in Bulgaria: vince Borissov, ma la sorpresa è lo showman Trifonof - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Elezioni in #Bulgaria, il partito del premier #Borissov vince ma perde consensi: un nuovo governo appare impossibile ht… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Elezioni in #Bulgaria, il partito del premier #Borissov vince ma perde consensi: un nuovo governo appare impossibile ht… - RassegnaZampa : #Elezioni in #Bulgaria, il partito del premier #Borissov vince ma perde consensi: un nuovo governo appare impossibi… -