Bologna, infortunio al soleo per Medel: ecco i tempi di recupero (Di martedì 6 aprile 2021) Il Bologna, con un comunicato ufficiale, ha reso noto che gli esami cui è stato sottoposto Gary Medel hanno evidenziato una lesione di primo grado del soleo destro. Un brutto infortunio per il cileno che dovrà stare fuori per quasi un mese. Sempre per il capitolo infortuni, oggi lavoro differenziato per Ibrahima Mbaye e Takehiro Tomiyasu ma entrambi dovrebbero recuperare per il prossimo impegno con la Roma.

