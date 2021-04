Alpo | prendono a calci e morsi i carabinieri dopo una lite | coppia arrestata

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alpo prendono

veronaoggi.it

... all'interno dell'appartamento dove vive la donna nella frazionedi Villafranca . Entrambi, probabilmente sotto effetto di sostanze alcoliche, hanno danneggiato numerosi suppellettili dell'...... all'interno dell'appartamento dove vive la donna nella frazionedi Villafranca . Entrambi, probabilmente sotto effetto di sostanze alcoliche, hanno danneggiato numerosi suppellettili dell'...Intervento dei carabinieri a seguito di una lite tra due compagni scoppiata in un appartamento ad Alpo di Villafranca ...La diretta rivale delle ragazze di coach Pinotti, Alpo, la spunta in casa di San Martino solo grazie ... Le ragazze di coach Zimerle, prive di Pieropan, dopo un pessimo primo quarto, prendono in mano ...