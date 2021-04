Vaccini: Spagna, 'possiamo farne più di 2 mln a settimana' (Di lunedì 5 aprile 2021) Il portavoce del Ministero della Sanità spagnolo per l'emergenza Covid, Fernando Simón, ha detto in conferenza stampa che la Spagna ha capacità per somministrare "più di due milioni" di dosi a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) Il portavoce del Ministero della Sanità spagnolo per l'emergenza Covid, Fernando Simón, ha detto in conferenza stampa che laha capacità per somministrare "più di due milioni" di dosi a ...

Advertising

giornaleradiofm : Vaccini: Spagna, 'possiamo farne più di 2 mln a settimana': (ANSA) - MADRID, 05 APR - Il portavoce del Ministero de… - iconanews : Vaccini: Spagna, 'possiamo farne più di 2 mln a settimana' - rassegnagram : In #Spagna come in #Italia il ritardo dei #vaccini fa temere per l’economia, specie per il turismo. Mentre in… - m_spagna : RT @Europeo91785337: I giornali non scrivono #draghi dimettiti ,Draghi incapace, che fa le stesse cose anche peggio di #Conte ? #lockdown20… - Rojname_com : Portogallo: frontiere chiuse con la Spagna fino al 15 aprile -