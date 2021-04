Vaccinazione anziani: dimissioni Giani e Bezzini, le chiede Aduc (Di lunedì 5 aprile 2021) Le scelte (e le non scelte) del Governo regionale stanno causando decine, se non centinaia di morti che probabilmente potevamo evitare, afferma Aduc L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 aprile 2021) Le scelte (e le non scelte) del Governo regionale stanno causando decine, se non centinaia di morti che probabilmente potevamo evitare, affermaL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Vaccinazione anziani: dimissioni Giani e Bezzini, le chiede Aduc - fastone65 : RT @davcarretta: Quante vite in più è costata la scelta dell’Italia di non dare priorità alle persone con più di 80 e 70 anni nella vaccina… - michelepoccecai : RT @davcarretta: Quante vite in più è costata la scelta dell’Italia di non dare priorità alle persone con più di 80 e 70 anni nella vaccina… - Fare_e_disfare : RT @davcarretta: Quante vite in più è costata la scelta dell’Italia di non dare priorità alle persone con più di 80 e 70 anni nella vaccina… - LeggoSono : RT @davcarretta: Quante vite in più è costata la scelta dell’Italia di non dare priorità alle persone con più di 80 e 70 anni nella vaccina… -