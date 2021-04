Uomini e Donne Trovo Over, che fine hanno fatto Alessandro e Stefania? (Di lunedì 5 aprile 2021) Uomini e Donne è il programma di Maria De Filippi che permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Molti telespettatori si sono chiesti che bene hanno fatto Alessandro Bizziato e Stefania Montù una volta andati via dallo studio. Ecco come sta procedendo la loro vita sentimentale. Stefania e Alessandro – Solonotizie24Che fine ha fatto Stefania? Stefania Montù ha subito focalizzato la sua attenzione su Alessandro Bizziato. I due sono andati via mano nella mano dopo meno di un mese dall’inizio del programma. Non hanno mai avuto problemi, in quanto si sono dati l’esclusiva fin dalla prima esterna. All’inizio lei era un po’ scettica per una serie di ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 5 aprile 2021)è il programma di Maria De Filippi che permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Molti telespettatori si sono chiesti che beneBizziato eMontù una volta andati via dallo studio. Ecco come sta procedendo la loro vita sentimentale.– Solonotizie24ChehaMontù ha subito focalizzato la sua attenzione suBizziato. I due sono andati via mano nella mano dopo meno di un mese dall’inizio del programma. Nonmai avuto problemi, in quanto si sono dati l’esclusiva fin dalla prima esterna. All’inizio lei era un po’ scettica per una serie di ...

