Traffico Roma del 05-04-2021 ore 18 | 00

(Di lunedì 5 aprile 2021) LuceverdeBen ritrovati dalle redazione circolazione scarsa sulla rete viaria della capitale all’Euro in corso i preparativi per il Gran Premio di Formula e gara automobilistica riservata alle monoposto a trazione elettrica in programma il 10 e il 11 aprile diverse strade del quartiere sono chiuse alsoggette a cambiamenti nella viabilità raccomandiamo le dovute attenzioni ricordando anche che i capolinea degli autobus in Piazzale dell’Agricoltura sono stati spostati provvisoriamente in piazzale Don Luigi Sturzo dalle 7 di mattina di domani martedì 6 aprile nell’ambito dei lavori di riqualificazione della piazzale davanti alla stazione Tiburtina dopo l’abbattimento della sopraelevata è prevista la chiusura di via Lorenzo il Magnifico nel tratto tra via Teodorico e la tangenziale per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla rete ...

Proprioè diventata un importante snodo per ildella marijuana proveniente dall'Albania, che frutta ai mafiosi molto denaro che viene successivamente inviato in patria e reinvestito nel ...Non dimentichiamo l'orso ucciso sulla- L'Aquila il 25 aprile 2013 e quello travolto da un ...rischi di perdere ancora un orso o peggio ancora piangere una vita umana? La relazione "fauna/"...Luceverde Roma pensionati dalla redazione Buon pomeriggio pochissime auto in circolazione sulla rete viaria cittadina in virtù soprattutto delle restrizioni sulla mobilità varate per far ...La Formula E a Roma, con i due gran premi in programma a Roma il 10 e l'11 aprile, non bloccherà le vaccinazioni al centro vaccinale La Nuvola. Per i tanti che si chiedevano come potesse continuare la ...