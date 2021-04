Spal e Venezia si equivalgono Finisce 1-1

(Di lunedì 5 aprile 2021)1-1 tra, sfida importante in ottica playoff. Succede tutto in pochi secondi.in vantaggio al 43? con Di Francesco, che ha sfruttato un’ottima azione dei padroni di casa per insaccare. Immediato il pareggio dei lagunari, al 45?, con Ceccaroni, che portava le squadre all’intervallo sull’1-1. Nella ripresa poche emozioni. Ilmantiene 3 punti di vantaggio sulla, 50, contro i 47 dei ferraresi. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...entrare in Venenzia che prende due pali a Ferrara e recupera l'immeritato svantaggio contro la:... 40enne romano, Domizzi aveva smesso nell'estate 2019, dopo, stava allenando la Primavera ...DIRETTA(RISULTATO FINALE 1 - 1)1 - 1 : il risultato finale manda così agli archivi il posticipo di Serie B che è appena terminato allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, delicato ...Un altro scontro diretto in zona playoff e un'altra conferma: la SPAL è lì, al livello delle altre, ma non ha la forza necessarie per prevalere con decisione. Col Venezia finisce 1-1 ed è un risultato ...ZANETTI SPAL VENEZIA – Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro la SPAL. Ecco quanto affermato: “Oggi era una di quelle giornate in cui ...