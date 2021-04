Prigioniera nella seconda casa L' intervista che fa indignare il web

(Di lunedì 5 aprile 2021) Novella Toloni Una villeggiante piange la desolazione di Portofino. Repubblica lae il web insorge dopo aver scoperto la reale identità della nobildonna "Avete notizie della povera signora triste a Portofino? Sono in pensiero per lei che è fuggita da Milano per cercare i bar aperti". Basterebbero i commenti del popolo del web per raccontare una storia che ha dell'incredibile e che da ormai ventiquattr'ore domina la scena social. Sì, perché la storia della contessa ha toccato davvero tutti (e non nel senso buono della parola). Poverina AntoCamerana, spacciata da Repubblica come una villeggiante fuggita dalla Lombardia al fotofinish della zona rossa per rifugiarsisua villa di Portofino, e rivelatasi poi altro. "" di desolazione e tristezza per la "calma innaturale" in ...

Advertising

antonella camerana 1 - 'IN FUGA DALLA TRISTEZZA MA QUI NELLA SECONDA CASA MI SENTO PRIGIONIERA' Massimo Minella per 'la Repubblica' 'Come mi hanno accolta? E chi mai potrebbe accogliermi? Qui non si vede nessuno...' pensa bene di pubblicare un'intervista a tale Antonella Camerana, presentata come una 'villeggiante' nella seconda casa di Portofino, 'in fuga dalla tristezza' ma che si sente 'prigioniera'.