Parma, tanti infortunati per D’Aversa. Zirkzee out 6 settimane (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Parma ha ripreso oggi gli allenamenti in vista del match contro il Milan: il report ufficiale del club gialloblù Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e attivazione seguiti da riscaldamento tecnico e giochi di posizione. L’allenamento è stato concluso da partita in porzione ridotta del campo. Lautaro Valenti ha lavorato parzialmente con i compagni. Wylan Cyprien e Valentin Mihaila hanno interrotto l’allenamento di oggi per problematiche relative agli adduttori e saranno valutati nei prossimi giorni. Joshua Zirkzee è stato oggi sottoposto ad Innsbruck, in accordo con lo staff medico del Bayern Monaco, ad una consulenza con il Prof. Christian Fink. È stata indicata la scelta conservativa ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Ilha ripreso oggi gli allenamenti in vista del match contro il Milan: il report ufficiale del club gialloblù IlCalcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e attivazione seguiti da riscaldamento tecnico e giochi di posizione. L’allenamento è stato concluso da partita in porzione ridotta del campo. Lautaro Valenti ha lavorato parzialmente con i compagni. Wylan Cyprien e Valentin Mihaila hanno interrotto l’allenamento di oggi per problematiche relative agli adduttori e saranno valutati nei prossimi giorni. Joshuaè stato oggi sottoposto ad Innsbruck, in accordo con lo staff medico del Bayern Monaco, ad una consulenza con il Prof. Christian Fink. È stata indicata la scelta conservativa ...

