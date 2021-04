Parchi vuoti e poca gente in giro col cane. La triste Pasquetta a Milano (Di lunedì 5 aprile 2021) Strisce di plastica nei cancelli come sulle scene di un delitto. La ruota del parco giochi immobile e niente vociare di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 aprile 2021) Strisce di plastica nei cancelli come sulle scene di un delitto. La ruota del parco giochi immobile e niente vociare di ...

gustomela : Chiese piene, parchi vuoti, ammucchiate familiari clandestine. Poi ti viene la fiammata dawkinsiana contro le religioni. - pvenutti : @Cri_Giordano @CalosiGuido In città non si è mai da 'soli', la togli nei tratti veramente vuoti, la usi certamente… - cippalippissimo : @LindaYogaTeach @CottarelliCPI No, Linda, non gli interessa che tu non abbi di che vivere. Gli interessa che a Pasq… - Ludovica2019 : @GuidoCrosetto Da quando i bar servono solo per asporto noto molta sporcizia in più ai parchi e sulle strade..mentr… -

Genova, Primocanale a bordo dell'elicottero della Finanza fra strade e spiagge deserte Si vede il mare, che da quassù sembra più azzurro che mai, ma anche tanto verde, dei parchi di Nervi, vuoti da fare tristezza, il verde delle colline, dei Piani di Praglia delle grigliate, desolati e ...

Gianico: nuovi giochi per i piccoli in quattro parchi Montagne & Paesi Strade vuote e poca gente in giro a Milano Piazza Duomo semi deserta, vie del centro anche, strade senza traffico e qualche persona in più nei parchi: si presenta così Milano nel giorno della seconda Pasqua in zona rossa, nonostante il sole.

