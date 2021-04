Mercatello | incendio in appartamento | abitanti in salvo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e di un paio di unità dell’Humanitas ha scongiurato conseguenze ben più gravi. In prima mattina del lunedì in Albis unsi è sviluppato sull’area esterna di unal piano alto di un palazzo di via Galdi, a. L’in quel momento era abitato. Tutto lascia supporre che, se non fossero intervenuti i Vigili del Fuoco con il supporto degli operatori Humanitas, le fiamme avrebbero in breve tempo avvolto l’, mettendo a repentaglio l’incolumità degli occupanti. Alla fine i danni ci sono stati solo alle cose. L'articolo proviene da Anteprima24.it.