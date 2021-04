In Lazio tamponi gratis e senza ricetta per gli studenti delle superiori (Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - tamponi gratis per gli studenti delle scuole superiori del Lazio. L'iniziativa proseguirà fino alla fine di aprile, ricorda il presidente della Regione Nicola Zingaretti. “Continua per tutto il mese di aprile ‘Scuola sicura': tampone gratis e senza prescrizione medica per gli studenti delle superiori nella rete dei drive-in del Lazio. Basta prenotarsi sul sito della regione”, scrive sul suo profilo Twitter Zingaretti. Leggi su agi (Di lunedì 5 aprile 2021) AGI -per gliscuoledel. L'iniziativa proseguirà fino alla fine di aprile, ricorda il presidente della Regione Nicola Zingaretti. “Continua per tutto il mese di aprile ‘Scuola sicura': tamponeprescrizione medica per glinella rete dei drive-in del. Basta prenotarsi sul sito della regione”, scrive sul suo profilo Twitter Zingaretti.

Advertising

petergomezblog : Tamponi rapidi in farmacia, regione che vai prezzo che trovi: nel Lazio costo fisso a 22 euro, 15 in Emilia. La Lom… - RegioneLazio : Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-5.989) e quasi 2 mila antigenici per un totale di oltre 11 mila test, si r… - ZZiliani : Ehi, siete pronti per il gran finale? La #Lazio di #Lotito, scampata la stangata sul caso #tamponi per l'aleatoriet… - PetrazzuoloF : RT @Agenzia_Italia: In Lazio tamponi gratis e senza ricetta per gli studenti delle superiori - Agenzia_Italia : In Lazio tamponi gratis e senza ricetta per gli studenti delle superiori -