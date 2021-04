Giro dei Paesi Baschi, Diego Ulissi al rientro dopo la miocardite è ottimo 39° nella cronometro (Di lunedì 5 aprile 2021) Diego Ulissi ha terminato al 39° posto la frazione d’apertura del Giro dei Paesi Baschi, la cronometro individuale di 13.89 km interamente disputata a Bilbao: l’azzurro ha completato il percorso in 18’24” con una media oraria di 45.293 km/h. Il ciclista della UAE-Team Emirates al traguardo ha pagato 1’07” dal vincitore di giornata, lo sloveno Primoz Roglic, atleta del Team Jumbo-Visma, primo con il tempo di 17’17”, con una media oraria di 48.220 km/h. Per l’azzurro però i motivi di gioia non mancano. Come scrive “La Gazzetta dello Sport“, Ulissi ha sofferto negli scorsi mesi di una miocardite, un’infiammazione del cuore probabilmente di origine virale. A metà gennaio il ciclista è stato sottoposto ad uno studio elettrofisiologico al nosocomio Riuniti ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021)ha terminato al 39° posto la frazione d’apertura deldei, laindividuale di 13.89 km interamente disputata a Bilbao: l’azzurro ha completato il percorso in 18’24” con una media oraria di 45.293 km/h. Il ciclista della UAE-Team Emirates al traguardo ha pagato 1’07” dal vincitore di giornata, lo sloveno Primoz Roglic, atleta del Team Jumbo-Visma, primo con il tempo di 17’17”, con una media oraria di 48.220 km/h. Per l’azzurro però i motivi di gioia non mancano. Come scrive “La Gazzetta dello Sport“,ha sofferto negli scorsi mesi di una, un’infiammazione del cuore probabilmente di origine virale. A metà gennaio il ciclista è stato sottoposto ad uno studio elettrofisiologico al nosocomio Riuniti ...

