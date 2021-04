Domenica In, Sileri: “Non fermeremo AstraZeneca, l’Ema rivaluterà” (Di lunedì 5 aprile 2021) Ospite a Domenica In nella puntata di ieri, 4 aprile 2021, Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ha fatto il punto riguardo al vaccino Covid AstraZeneca. Qual è la posizione dell’Italia su AstraZeneca? Dopo che lo scorso sabato 3 aprile l’Olanda ha bloccato la distribuzione di questo vaccino, l’Italia farà altrettanto? Vediamo che risposte ha dato il sottosegretario alla Salute nel salotto di Mara Venier. Vaccino Covid AstraZeneca Sileri a Domenica In Ha fatto scalpore ieri la notizia di una donna morta dopo l’iniezione del vaccino AstraZeneca. Si tratta di una giovane insegnante di Genova di soli 32 anni. La causa della morte accertata dai medici è una emorragia cerebrale. La donna era stata vaccinata il 22 marzo con AstraZeneca. Questa notizia ha riacceso il dubbio che il vaccino Covid AstraZeneca possa non ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 aprile 2021) Ospite aIn nella puntata di ieri, 4 aprile 2021, Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, ha fatto il punto riguardo al vaccino Covid AstraZeneca. Qual è la posizione dell’Italia su AstraZeneca? Dopo che lo scorso sabato 3 aprile l’Olanda ha bloccato la distribuzione di questo vaccino, l’Italia farà altrettanto? Vediamo che risposte ha dato il sottosegretario alla Salute nel salotto di Mara Venier. Vaccino Covid AstraZenecaIn Ha fatto scalpore ieri la notizia di una donna morta dopo l’iniezione del vaccino AstraZeneca. Si tratta di una giovane insegnante di Genova di soli 32 anni. La causa della morte accertata dai medici è una emorragia cerebrale. La donna era stata vaccinata il 22 marzo con AstraZeneca. Questa notizia ha riacceso il dubbio che il vaccino Covid AstraZeneca possa non ...

